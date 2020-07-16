Video Haber Son Dakika: Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel davasında flaş karar | Video

Son Dakika: Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel davasında flaş karar | Video

Son Dakika: Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel davasında flaş karar | Video
16.07.2020 | 15:01

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Son dakika haberi... Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada 'FETÖ terör örgütü propagandası yapmak' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından beraat etti. Mahkeme, sanık Yücel'i 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası çarptırdı.

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