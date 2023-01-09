Son Dakika: Bakan Kirişçi'den et fiyatları açıklaması | Video

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Bakan Kirişci: "Et fiyatları konusunda etle ilgili olarak burada bir spekülatif hareketlerin olduğunu, bunu gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Gerekli önlemleri aldık almaya devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum" dedi.