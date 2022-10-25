Son Dakika: Bakan Kurum'dan 'Sosyal Konut Projesi'nin İlk Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal konut projesinin ilk temel atma töreni için düzenlenen programda konuştu. Bakan Kurum, projenin yapılamayacağını iddia eden muhalefete yüklendi, "Hodri meydan! Siz isteseniz de istemeseniz de yapacağız." dedi.