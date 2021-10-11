Son Dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi değişiyor | Video
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Son dakika haberi... Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:00 sıralarında Beştepe'de toplandı. Kritik Kabine Toplantısı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ederken, Kabine'nin en önemli konularından biri fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyri de Kabine'nin görüştüğü konular arasında yer alırken, dış politika da yine masadaki en önemli konulardan biri oldu. Beştepe'de 3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değişeceğini açıkladı.