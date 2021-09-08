Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda, yüz yüze eğitim süreci, salgının seyri ve aşı çalışmalarında son durum ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; kritik toplantı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimle ilgili Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Koca, "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz." dedi. İşte detaylar...