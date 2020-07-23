Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararları öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video

Son dakika haberi... Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak ve 1 gün sürecek toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.