Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararları öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti | Video
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Son dakika haberi... Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak ve 1 gün sürecek toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.