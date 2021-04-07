SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 104 amiralin 'darbe' imalı bildirisine sahip çıkan CHP'ye çok sert çıktı. Erdoğan, " Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır." dedi.