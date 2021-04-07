SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 104 amiralin 'darbe' imalı bildirisine sahip çıkan CHP'ye çok sert çıktı. Erdoğan, " Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır." dedi.