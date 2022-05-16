SON DAKİKA! DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen terör operasyonda dijital materyaller ele geçirildi. TEM’in ele geçirilen fllash bellek içeriğinde yaptığı incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Şanlıurfa TEM ekipleri Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.