Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB'ye çok sert mesaj "AB Türkiye aleyhinde karar alırsa..." | Video
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "AB (Türkiye aleyhine) ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz" dedi.