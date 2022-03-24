Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var | Video
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Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın iki grup arasında daha önceden yaşanan otopark yeri husumetinin davası çıkışında adliye otoparkında karşılaştıkları sırada yaşandığı öğrenildi. Polis konuyla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediyor.