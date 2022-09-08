Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: İngiltere Başbakanı Liz Truss'tan ilk açıklama | Video

Son dakika haberi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu Prens Charles geçecek. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek.