Son Dakika Haberi: Türkiye'den ABD'nin skandal anlaşmasına sert tepki | Video

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı skandal petrol anlaşmasına sert tepki! Yapılan açıklamada; ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi.