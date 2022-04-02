Son dakika haberi: Ukrayna'dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama | Video

Rusya-Ukrayna savaşının barış yolu ile çözülmesi için İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'dan yeni bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna, "Barış anlaşması taslakları Putin-Zelenski görüşmesine hazır" dedi. Ukraynalı müzakereci, Putin ve Zelenski görüşmesinin büyük olasılıkla Türkiye'de olacağını açıkladı.