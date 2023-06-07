SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk paylaşım! 'Acil önceliğimiz' diyerek duyurdu | Video
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra ilk sosyal medya paylaşımını yapan Mehmet Şimşek dikkat çeken bir mesaj verdi. Bakan Şimşek, "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi. Şimşek'in paylaşım dilini İngilizce yapması mesajın yabancı yatırımcılara olduğunu şeklinde yorumlandı. Bakan Şimşek'in tüm dünyadan 2,3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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