Son dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani Dışişleri'ne çağrıldı! | Video

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı. Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Draghi'nin Başkan Erdoğan'a yönelik ifadeleri hakkında, "Atanmış İtalya başbakanı Draghi'nin kabul edilemez, popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" açıklamasında bulundu.