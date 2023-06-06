SON DAKİKA! İYİ Parti'de Aytun Çıray istifa etti | Video
İyi Parti'de istifa depremi yaşanıyor. İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray yaptığı açıklamanın ardından partisinden istifa etti. "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." diyen Çıray, istifasını duyurdu.
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