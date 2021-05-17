Video Haber SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan esnafa destek müjdesi! Esnafa hangi destekler geliyor?

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan esnafa destek müjdesi! Esnafa hangi destekler geliyor?

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan esnafa destek müjdesi! Esnafa hangi destekler geliyor?
17.05.2021 | 11:05

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda esnaflara hangi destek kararları alınacak? 17 Mayıs 2021 Pazartesi itibarı ile başlayan Kademeli Normalleşmenin detayları neler? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa hangi müjdeli destek paketlerini açıklayacak? İşte canlı yayınla Kabine Toplantısı öncesi Ankara'da son durum...

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