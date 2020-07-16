Video Haber Son Dakika:  Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video

Son Dakika:  Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video

Son Dakika:  Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video
16.07.2020 | 08:45

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Son dakika haberi... Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptığı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.

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Kaza sonrası Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter aracılığıyla harekete geçti.

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