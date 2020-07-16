Son dakika: Man adası davasında yeni karar! Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminata mahkum edildi | Video

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.