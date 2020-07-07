Video Haber Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı?

Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı?

Son dakika: 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı?
07.07.2020 | 13:04

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Son Dakika Haberi... Güneş sistemine giren ve hızla yaklaşan 'Neowise' kuyruklu yıldızı dünyaya çarpacak mı? İstanbul üniversitesi Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ökten. canlı yayında; hızla yaklaşan 'Neowise' kuyruklu yıldızının dünyaya çarpma ihtimalini değerlendirdi...

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