SON DAKİKA: Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi! | Video

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Valiliklere gönderilen genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek - Huzurevi, bakımevi ve sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerinde tutuklu ve hükümlüler için PCR testi zorunluluğu uygulanacak