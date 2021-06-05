Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor | Video

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Benim için çevre konuları, projelerle sınırlandırılamayacak bir mesele. Eğer, ülkemin havasına, bitki örtüsüne, suyuna ve canlılarına bir faydam olacaksa, bunu canla başla yapmak isterim.