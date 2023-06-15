Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video

MSB'den yapılan açıklamaya göre Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi.