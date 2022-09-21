Video Haber Teröristlerin hain planı engellendi! 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi | Video
Teröristlerin hain planı engellendi! 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi | Video

Teröristlerin hain planı engellendi! 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi | Video

21.09.2022 | 20:13

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Teröristlerin hain planı engellendi! 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi | Video 00:14
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Teröristlerin hain planı engellendi! 12 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

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