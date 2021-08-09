Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü | Video
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Türkiye, tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele ederken bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları da müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.