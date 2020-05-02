Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği corona virüsü salgını tıbbi yardımları Mogadişu'ya ulaştı | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali'ye corona virüsü (Covid19) tedavisinde kullanılmak üzere gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Mogadişu'ya ulaştı.