Video Haber Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği corona virüsü salgını tıbbi yardımları Mogadişu'ya ulaştı | Video

Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği corona virüsü salgını tıbbi yardımları Mogadişu'ya ulaştı | Video

Türkiye'nin Somali'ye gönderdiği corona virüsü salgını tıbbi yardımları Mogadişu'ya ulaştı | Video
02.05.2020 | 14:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali'ye corona virüsü (Covid19) tedavisinde kullanılmak üzere gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Mogadişu'ya ulaştı.

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