Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye | Video
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Dünya iklim kriziyle boğuşurken, bu durumu tersine çevirmek için birçok proje hayata geçiriliyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeşil kalkınma devrimi iklim krizine karşı koymak adına önemli bir proje olurken, bir anlamlı kampanya da Tuzla Belediyesi'nden geldi. Vatandaşları sıfır atık çalışmalarına teşvik etmek isteyen Tuzla Belediyesi, özel bir kampanya başlattı. Evlerinde ya da iş yerlerinde atık yağları toplayan ve topladıkları yağları Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim eden vatandaşlara temizlik seti hediye ediliyor.