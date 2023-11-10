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Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu

Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu

10.11.2023 | 19:32

Antalya’nın Alanya ilçesinde ismi açıklanmayan yerleşik Ukraynalı turist, silah zoruyla para dolu çantasını gasp ettiği iddiasıyla motosikletli 2 kişiye aracıyla çarpıp ölümüne neden oldu. Olayda Ukraynalı turist gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gasp şüphelilerinin cenazeleri morga kaldırıldı.

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