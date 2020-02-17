Yerli ve milli radarımız MGR (Milli Gözetim Radarı) Gaziantep Havalimanı'nda çalıştırıldı! | Video

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi (MGR) Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu, test aşamasının ardından hizmete başlayacak.

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) göreve hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek.