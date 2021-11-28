Video Hava Durumu Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video

28.11.2021 | 13:43

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OTOMATİK OYNAT

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video 02:46
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı | Video 28.11.2021 | 13:43
Hava Durumu 28-11-2021 01:30
Hava Durumu 28-11-2021 28.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 27-11-2021 01:30
Hava Durumu 27-11-2021 27.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 26-11-2021 01:30
Hava Durumu 26-11-2021 26.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 25-11-2021 01:30
Hava Durumu 25-11-2021 25.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 24-11-2021 01:30
Hava Durumu 24-11-2021 24.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 23-11-2021 01:30
Hava Durumu 23-11-2021 23.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 22-11-2021 01:30
Hava Durumu 22-11-2021 22.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 21-11-2021 01:30
Hava Durumu 21-11-2021 21.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 20-11-2021 01:30
Hava Durumu 20-11-2021 20.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 19-11-2021 01:30
Hava Durumu 19-11-2021 19.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 18-11-2021 01:30
Hava Durumu 18-11-2021 18.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 17-11-2021 01:30
Hava Durumu 17-11-2021 17.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 16-11-2021 01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 15-11-2021 01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 14-11-2021 01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 13-11-2021 01:30
Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 12-11-2021 01:30
Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 11-11-2021 01:30
Hava Durumu 11-11-2021 11.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 10-11-2021 01:30
Hava Durumu 10-11-2021 10.11.2021 | 08:00

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor. Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor. Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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