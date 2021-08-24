Video Kalp Yarası Kalp Yarası 8. Son Bölüm Tamamı (24 Ağustos 2021 Pazartesi) full izle! Ferit ve Ayşe

Kalp Yarası 8. Son Bölüm Tamamı (24 Ağustos 2021 Pazartesi) full izle! Ferit ve Ayşe

Kalp Yarası 8. Son Bölüm Tamamı (24 Ağustos 2021 Pazartesi) full izle! Ferit ve Ayşe
24.08.2021 | 10:33

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VİDEO DEVAM EDİYOR

KALP YARASI 8. SON BÖLÜM TAMAMI ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ferit ve Ayşe'nin arası Baha yüzünden açıldı!

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Kalp Yarası 9. Yeni Bölüm Fragmanı (30 Ağustos 2021 Pazartesi) yayınlandı izle! Ferit ve Ayşe artık hiç olmadığı kadar yakın

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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