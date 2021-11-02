Kalp Yarası son bölümde Ferit'ten Ayşe'ye ''Bebeğin Beşiği Çamdan'' ninnisi

atv Kalp Yarası 18. Son Bölüm'e damga vuran duygusal sahne: Ayşe'nin gözyaşları...

Kalp Yarası 18. Son Bölüm'de Neler Oldu?

Ayşe'nin suçsuzluğunun kanıtı olan videonun Ferit'in eline geçmesiyle Sancakzade Konağı'nda taşlar yerinden oynadı. Ferit annesini delil saklamaktan polise ihbar edince Azade gözaltına alındı. Ferit'in sert tepkisi ve Adnan'ın Azade'ye karşı kayıtsız davranışları yüzünden Sinan'ın hem kardeşi hem de babasıyla arası açıldı.

Ferit, holdingdeki tüm haklarından feragat ederek Ayşe'yle birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Ferit ve Ayşe'nin gizemli takipçisi Mirza ise kafenin devri üzerinden ikilinin hayatlarına sızmayı başardı.

Azade'nin gözaltına alınmasını fırsat bilen Yaman, gizlice polise gidip Azade'nin Baha cinayetinde azmettirici olabileceğini söyleyince Azade'nin duruşması tehlikeye girdi. Ancak Ayşe'nin emniyete gidip verdiği ifadeyle Azade serbest bırakıldı.

Videonun peşini bırakmayan Ferit ve Ender'in adım adım gerçeğe yaklaşmasıyla köşeye sıkışan Hande, kendini kurtarmak için babasını öne sürdü. Baha'nın Ayşe'ye göndermek için hazırladığı video mesajın ortaya çıkmasıyla Hüseyin Varoğlu polisler tarafından götürülürken; Hande, hem kendini kurtarmış hem de Yaman'la daha da yakınlaşmış oldu.

Hande'nin Yaman'a aşkını ilan etmesiyle Betül ve Yaman arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Merakına yenik düşen Betül, Yaman'ın telefonunu karıştırırken Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeğini öğrendi.

Gökhan Alkan ninni söyledi!

Bölüme Ferit'in (Gökhan Alkan) bebeğine ninni söylediği sahne damga vurdu. Sahnenin ön izlemesi bölüm öncesinde sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz konuşulmaya başlandı.

Ayşe'nin daha fazla üzülmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Ferit, sevdiği kadın ve bebeği için bir ninni söyledi. Ferit'in bu ninnisi Ayşe'yi çocukluğuna götürdü. Gökhan Alkan'ın kendi sesiyle ninni söylediği sahne hayranlarından büyük ilgi gördü.