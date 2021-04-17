Video Kardeşlerim 'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video

'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video

'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video
17.04.2021 | 22:58

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ATV'nin kısa sürede en fazla sevilen dizilerinden biri olmayı başaran 'Kardeşlerim' dizisi, 9'uncu bölümüyle yine izleyicilerinin karşısında... Bu bölümde yine duygu dolu anlara sahne olan dizide bir aşk itirafı geldi. Doruk, İstanbul'u terk etmeye hazırlanan Asiye'ye aşkını açıkladı. İşte izleyicileri heyecanlandıran o duygu dolu sahne...

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