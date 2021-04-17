'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video
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'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video 17.04.2021 | 22:58
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Kardeşlerim 9. bölüm 2. fragmanı | Video 14.04.2021 | 21:33
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Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı... "Kardeşime bir şey mi olacak?" | Video 04.04.2021 | 00:57
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Kardeşlerim 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.03.2021 | 09:31
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Kardeşlerim 6. bölüm fragmanı | Video 21.03.2021 | 00:24
ATV'nin kısa sürede en fazla sevilen dizilerinden biri olmayı başaran 'Kardeşlerim' dizisi, 9'uncu bölümüyle yine izleyicilerinin karşısında... Bu bölümde yine duygu dolu anlara sahne olan dizide bir aşk itirafı geldi. Doruk, İstanbul'u terk etmeye hazırlanan Asiye'ye aşkını açıkladı. İşte izleyicileri heyecanlandıran o duygu dolu sahne...