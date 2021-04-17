'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video

ATV'nin kısa sürede en fazla sevilen dizilerinden biri olmayı başaran 'Kardeşlerim' dizisi, 9'uncu bölümüyle yine izleyicilerinin karşısında... Bu bölümde yine duygu dolu anlara sahne olan dizide bir aşk itirafı geldi. Doruk, İstanbul'u terk etmeye hazırlanan Asiye'ye aşkını açıkladı. İşte izleyicileri heyecanlandıran o duygu dolu sahne...