Video Kuruluş Osman Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi | Video
Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi | Video

Bala Hatun Osman Bey’e evlat müjdesi verdi | Video

25.05.2022 | 22:54

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 95’inci bölümüne Bala Hatun’un, Osman Bey’e bir evlatları daha olacağı müjdesini vermesi damga vurdu.

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