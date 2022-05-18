İnegöl’ü fetheden Osman Bey, surlara kayı sancağı çekip ezan ve Fetih Suresi okuttu | Video
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Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 94’üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl’ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler. İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey’e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. İnegöl’ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu.