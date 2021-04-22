'Kuruluş Osman' 55. bölüm... Osman Bey, Aksaçlı'yla buluştu! | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kuruluş Osman’, bu hafta 55'inci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümde uç bölgesinde dengeleri değiştirmeye başlayan Osman Bey, Aksakallıların lideri Aksaçlı ile buluşarak fikir teatisinde bulundu. İşte merakla beklenen o sahne...