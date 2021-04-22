'Kuruluş Osman' 55. bölüm... Osman Bey, Aksaçlı'yla buluştu! | Video
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'Kuruluş Osman' 55. bölüm... Osman Bey, Aksaçlı'yla buluştu! | Video 22.04.2021 | 00:03
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'Kuruluş Osman' 54. bölüm... Aygül babası ile yüzleşiyor! | Video 15.04.2021 | 01:38
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Kuruluş Osman 54. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 14.04.2021 | 15:47
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'Kuruluş Osman' 53. bölüm... Osman Bey hainleri tek tek avladı | Video 07.04.2021 | 23:20
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Kuruluş Osman 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.04.2021 | 14:07
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Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı | Video 01.04.2021 | 00:29
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Kuruluş Osman 52. Bölüm 3. Fragmanı | Video 31.03.2021 | 14:24
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Kuruluş Osman 52. bölüm 3. tanıtım | Video 29.03.2021 | 23:05
ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'Kuruluş Osman’, bu hafta 55'inci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümde uç bölgesinde dengeleri değiştirmeye başlayan Osman Bey, Aksakallıların lideri Aksaçlı ile buluşarak fikir teatisinde bulundu. İşte merakla beklenen o sahne...