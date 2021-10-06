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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman 65. bölüm... Tuğrul Alp Tekin 06.10.2021 | 23:14
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Kuruluş Osman 65. bölüm... Osman Bey'e karşı ittifak yaptılar | Video 06.10.2021 | 23:14
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Kuruluş Osman 65. bölüm... Boran Alp'ten dizeler | Video 06.10.2021 | 22:26
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Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video 03.10.2021 | 11:47
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Kuruluş Osman 65.Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2021 | 12:03
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümünde merakla beklenen Turgut Bey karakteri ilk kez seyirci karşısına çıktı. Turgut Bey karakterinde Rüzgar Aksoy’un performansı büyük beğeni toplarken, ‘Kuruluş Osman’ izleyicileri Turgut Bey’i “Osman Bey’in yeni yoldaşı” sözleriyle selamladı.