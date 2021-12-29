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Kuruluş Osman 77. Bölüm 2. Fragmanı izle | Video 29.12.2021 | 15:24
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Kuruluş Osman 77. bölüm tanıtımı | Video 23.12.2021 | 00:43
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Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video 22.12.2021 | 21:55
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Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi! | Video 15.12.2021 | 22:25
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Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 06.12.2021 | 23:16
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Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 01.12.2021 | 22:44
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Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
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Kuruluş Osman’ın 73. bölum 2. tanıtımı | Video 30.11.2021 | 01:22
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Kuruluş Osman 73. bölüm tanıtımı | Video 25.11.2021 | 00:00
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Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video 24.11.2021 | 23:18
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü. Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.