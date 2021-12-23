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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman 77. bölüm tanıtımı | Video 23.12.2021 | 00:43
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Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video 22.12.2021 | 21:55
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Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi! | Video 15.12.2021 | 22:25
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Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 06.12.2021 | 23:16
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Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 01.12.2021 | 22:44
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Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
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Kuruluş Osman’ın 73. bölum 2. tanıtımı | Video 30.11.2021 | 01:22
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Kuruluş Osman 73. bölüm tanıtımı | Video 25.11.2021 | 00:00
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Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video 24.11.2021 | 23:18
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Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
Kuruluş Osman 77. bölüm tanıtımı yayınlandı.