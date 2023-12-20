Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Yunus Emre’nin manevi buluşması

‘Kuruluş Osman’ın 141. Bölümünde Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Hz. Yunus Emre’nin yolları kesişti. Yunus Emre, beylere Veysel Karani ile ilgili bir rivayette bulundu ve nihayet adını açıkladı.