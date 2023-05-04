Osman Bey, Bursa Tekfuru Valens’e işte böyle rest çekti! | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Bursa Tekfuru ve Nayman’ın birlik olması halinde kendi varlığının tehlikeye gireceğini öngörerek bu ittifaka engel olmak istedi ve planlarını bozmak üzere Tekfur’un karşısına çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Osman Bey, Bursa Tekfuru Valens’e işte böyle rest çekti! | Video 03.05.2023 | 23:45
01:06
00:45
Osman Bey, Turgut Bey’i esaretten işte böyle kurtardı | Video 27.04.2023 | 00:08
00:45
00:46
02:47
01:41
Osman Bey’in planı kusursuz işledi! Nayman tutuklandı! | Video 19.04.2023 | 21:25
00:30
01:05
01:05
01:04
02:23
Osman Bey Ak Sakallılarla görüştü, büyük oyun kurdu | Video 22.03.2023 | 22:22
03:58
00:30
00:50
00:45
00:30
04:52
01:22
Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti | Video 15.03.2023 | 23:02