Osman Bey, Bursa Tekfuru Valens’e işte böyle rest çekti! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Bursa Tekfuru ve Nayman’ın birlik olması halinde kendi varlığının tehlikeye gireceğini öngörerek bu ittifaka engel olmak istedi ve planlarını bozmak üzere Tekfur’un karşısına çıktı.