Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdı! Osman Bey: Yolun açık olsun Turgut Bey! | Video
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Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun! | Video 26.10.2022 | 22:21
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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir merakla izlenen 106’ncı bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Köprühisar Fethi’ne hazırlık yaparken, Turgut Bey ile arasına ayrılık girdi. Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdılar.