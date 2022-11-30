Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdı! Osman Bey: Yolun açık olsun Turgut Bey! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir merakla izlenen 106’ncı bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Köprühisar Fethi’ne hazırlık yaparken, Turgut Bey ile arasına ayrılık girdi. Osman Bey ve Turgut Bey yollarını ayırdılar.