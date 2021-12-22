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OTOMATİK OYNAT
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Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video 22.12.2021 | 21:55
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Turgut Bey, Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi! | Video 15.12.2021 | 22:25
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Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 06.12.2021 | 23:16
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Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 01.12.2021 | 22:44
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Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
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Kuruluş Osman’ın 73. bölum 2. tanıtımı | Video 30.11.2021 | 01:22
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Kuruluş Osman 73. bölüm tanıtımı | Video 25.11.2021 | 00:00
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Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video 24.11.2021 | 23:18
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Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
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Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video 18.11.2021 | 01:09
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 76’ncı bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’i asi ilan eden Vezir Alemşah, Kayı postunun boş kalmaması gerektiğini ileri sürerek Gündüz Bey’in bey olmasına karar verdi. Vezir Alemşah’la birlikte hareket eden Gündüz Bey, Osman Bey’in yokluğunda posta oturmayı kabul etti.