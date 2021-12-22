Video Kuruluş Osman Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video
Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video

Selçuklu Veziri ile saf tutan Gündüz Bey kayı postuna oturdu | Video

22.12.2021 | 21:55

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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 76’ncı bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’i asi ilan eden Vezir Alemşah, Kayı postunun boş kalmaması gerektiğini ileri sürerek Gündüz Bey’in bey olmasına karar verdi. Vezir Alemşah’la birlikte hareket eden Gündüz Bey, Osman Bey’in yokluğunda posta oturmayı kabul etti.

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