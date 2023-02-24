ABD'li ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye yardım! Bella Hadid depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirdi | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve ve 7,6'lık depremlerden yaklaşık 10 ili etkilendi. Sanat camiası da 'asrın felaketi' karşısında kolları sıvadı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ünlü isimler depremzedelere yardım elini uzattı. Yardım kampanyası için kolları sıvayan bir diğer dünyaca ünlü isim ise Bella Hadid oldu. Dünyaca ünlü manken ABD'li ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye yardım! Bella Hadid depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları bıraktı.