Ajda Pekkan Harbiye konserinde ‘kedi kadın’ oldu!
Türk pop müziğinin "Süperstar" lakabıyla anılan usta ismi Ajda Pekkan, bugün Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz de yapmayı ihmal etmedi. Ünlü sanatçı, ‘kedi kadın’ olarak sahne aldı. İşte Ajda Pekkan’ın o dikkat çeken kostümü!
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