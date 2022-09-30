Video Magazin Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel o anları paylaştı: "Ben ne yaşıyorum" | Video
Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel o anları paylaştı:

Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel o anları paylaştı: "Ben ne yaşıyorum" | Video

30.09.2022 | 10:33

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Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel o anları paylaştı: Ben ne yaşıyorum | Video 00:34
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22 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki son olarak sokak ortasında çiftetelli oynadı. Dans ederken eğlenen Aleyna Tilki'nin o anlarını annesi Havva Öztel, kayıt altına aldı. İşte Aleyna Tilki'nin kurt döktüğü anlar...

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