Aşka geldiler... Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in romantik dansı düşman çatlattı! "Bir yer bulalım dünyadan uzak" | Video
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ikili aşka geldi. İşte Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinin düşman çatlatacak romantik dansı…
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