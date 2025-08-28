Bergüzar Korel 43 yaşına öpücüklerle girdi! İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler... | Video

Bergüzar Korel, 43. yaşını adeta bir peri masalı gibi kutladı! Eşi Halit Ergenç’in romantik öpücükleri ve dostlarının sürprizleriyle dolu kutlama, sosyal medyayı salladı. İşte o anlar…