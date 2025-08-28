Video Magazin Bergüzar Korel 43 yaşına öpücüklerle girdi! İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler... | Video
Bergüzar Korel 43 yaşına öpücüklerle girdi! İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler... | Video

Bergüzar Korel 43 yaşına öpücüklerle girdi! İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler... | Video

28.08.2025 | 11:25

Bergüzar Korel, 43. yaşını adeta bir peri masalı gibi kutladı! Eşi Halit Ergenç’in romantik öpücükleri ve dostlarının sürprizleriyle dolu kutlama, sosyal medyayı salladı. İşte o anlar…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bergüzar Korel 43 yaşına öpücüklerle girdi! İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler... | Video 00:09
Bergüzar Korel 43 yaşına öpücüklerle girdi! İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler... | Video 28.08.2025 | 11:25
Avatar Atakan 36’ncı yaş gününü kutladı: Benim en büyük şampiyonluğum aile! 00:16
Avatar Atakan 36’ncı yaş gününü kutladı: Benim en büyük şampiyonluğum aile! 27.08.2025 | 21:55
Oyuncu Hayal Köseoğlu: Buna hazırlanmanın bir yolu yok! 00:36
Oyuncu Hayal Köseoğlu: Buna hazırlanmanın bir yolu yok! 27.08.2025 | 20:53
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’ya damga vuran o an: Beden dilinde anlaşamadık! 02:00
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’ya damga vuran o an: Beden dilinde anlaşamadık! 26.08.2025 | 23:39
Adımı kullanıp 35 bin lira parasını almışlar! Seda Sayan takipçilerini uyardı: Ne olur dikkat edin | Video 00:54
"Adımı kullanıp 35 bin lira parasını almışlar!" Seda Sayan takipçilerini uyardı: "Ne olur dikkat edin" | Video 26.08.2025 | 09:31
Oyuncu Bestemsu Özdemir evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 00:24
Oyuncu Bestemsu Özdemir evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 25.08.2025 | 20:35
Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video 00:15
Oyuncu Bestemsu Özdemir evleniyor | Video 25.08.2025 | 14:31
Neslihan Atagül minik bebeği Aziz’i paylaştı | Video 00:15
Neslihan Atagül minik bebeği Aziz'i paylaştı | Video 24.08.2025 | 14:47
Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: O büyüsün ben küçüleyim | Video 00:10
Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video 24.08.2025 | 14:04
Sıcaklardan bunalan Hülya Avşar öyle bir çözüm buldu ki... Hayranlarını adeta mest etti! | Video 00:26
Sıcaklardan bunalan Hülya Avşar öyle bir çözüm buldu ki... Hayranlarını adeta mest etti! | Video 23.08.2025 | 13:33
’Schindler’in Listesi’ni hatırlattı! İspanyol aktör Javier Bardem’den İsrail ordusuna Nazi benzetmesi | Video 01:18
'Schindler'in Listesi'ni hatırlattı! İspanyol aktör Javier Bardem'den İsrail ordusuna "Nazi" benzetmesi | Video 22.08.2025 | 13:56
Ünlü rapçi Çakal’a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 00:47
Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 22.08.2025 | 13:40
Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi! 00:17
Erol Köse’nin kızı Dijan Köse’den tepki toplayan paylaşım! Korkudan denize atlayan kızı kahkahalarla izledi! 21.08.2025 | 18:28
Çocuklarına nazar değdi! Alişan’ın esprili tepkisi herkesi güldürdü | Video 00:31
Çocuklarına nazar değdi! Alişan'ın esprili tepkisi herkesi güldürdü | Video 21.08.2025 | 14:37
Seray Sever kaza yaptı! 00:24
Seray Sever kaza yaptı! 20.08.2025 | 22:03
Pınar Altuğ’un yoga videosu başına dert oldu | Video 00:53
Pınar Altuğ'un yoga videosu başına dert oldu | Video 20.08.2025 | 10:33
Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’in iddialarına videolu cevap! 01:00
Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'in iddialarına videolu cevap! 19.08.2025 | 21:28
Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video 00:25
Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video 19.08.2025 | 11:32
Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan’ın aracı takla attı! Kazadan sonra şoka girdi! 00:28
Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan’ın aracı takla attı! Kazadan sonra şoka girdi! 17.08.2025 | 20:29
Yasemin Yürük kendisine gelen ’Çok çirkin’ mesajına sinirlendi! Doğalın ne kardeş? | Video 00:27
Yasemin Yürük kendisine gelen 'Çok çirkin' mesajına sinirlendi! "Doğalın ne kardeş?" | Video 17.08.2025 | 16:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY