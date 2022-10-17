Video Magazin Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı: Billur Kalkavan'ı ölmeden önce üzen olay! 'Bundan sonra hayatla bağı azaldı' | Video
Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı: Billur Kalkavan'ı ölmeden önce üzen olay! 'Bundan sonra hayatla bağı azaldı' | Video

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı: Billur Kalkavan'ı ölmeden önce üzen olay! 'Bundan sonra hayatla bağı azaldı' | Video

17.10.2022 | 22:05

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Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Billur Kalkavan’ın acı haberini meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Bu ölüm sanat camiasını yasa boğarken ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Kalkavan’ın ölmeden önce üzen olayı bugün gazetecilerle paylaştı. İşte ayrıntılar!

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