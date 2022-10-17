Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı: Billur Kalkavan'ı ölmeden önce üzen olay! 'Bundan sonra hayatla bağı azaldı' | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
00:31
Seray Sever ve kızının sevgi dolu anları | Video 17.10.2022 | 18:05
01:06
01:00
03:55
Tuğçe Kandemir, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı | Video 14.10.2022 | 08:49
00:15
04:22
Düzce’de Ceza rüzgarı! On binler muhteşem konserde eğlendi | Video 13.10.2022 | 08:55
00:42
00:32
08:27
02:36
01:52
ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi | Video 10.10.2022 | 23:20
00:54
00:08
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video 10.10.2022 | 14:18
00:30
Sibel Can, oğlu Engincan'ın düğününde sahnede döktürdü | Video 10.10.2022 | 09:45
00:19
Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video 09.10.2022 | 16:18
00:47
00:18
00:10
00:55
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video 06.10.2022 | 09:22
Akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Billur Kalkavan’ın acı haberini meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Bu ölüm sanat camiasını yasa boğarken ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Kalkavan’ın ölmeden önce üzen olayı bugün gazetecilerle paylaştı. İşte ayrıntılar!