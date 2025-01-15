Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü: "Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki" | Video
Burak Deniz, Bir Gece Masalı'nda beraber rol aldığı partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü.
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