Video Magazin Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü: "Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki" | Video
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü:

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü: "Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki" | Video

15.01.2025 | 10:02

Burak Deniz, Bir Gece Masalı'nda beraber rol aldığı partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun’u böyle övdü: Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki | Video 00:18
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü: "Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki" | Video 15.01.2025 | 10:02
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 10:08
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 15.01.2025 | 08:27
Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu | Video 01:40
Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu | Video 14.01.2025 | 15:55
İbrahim Tatlıses Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi | Video 00:21
İbrahim Tatlıses "Emmioğlu" şarkısında böyle hüzünlendi | Video 14.01.2025 | 15:48
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:02
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 02:19
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 14.01.2025 | 10:01
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:01
Edip Akbayram’ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 00:43
Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 13.01.2025 | 13:51
Sibel Can’ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 00:19
Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 13.01.2025 | 13:47
Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan yıllık telif geliri iddiaları üzerine açıklama | Video 01:14
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video 13.01.2025 | 12:24
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: Kalbimi en çok kıran şey... | Video 00:21
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: "Kalbimi en çok kıran şey..." | Video 11.01.2025 | 11:14
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 04:18
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 09.01.2025 | 14:30
Tanyeli’ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 00:28
Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 09.01.2025 | 09:06
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 08.01.2025 | 16:04
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 00:46
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:39
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2025 | 09:43
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, Şifa diledi | Video 00:14
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, "Şifa" diledi | Video 07.01.2025 | 14:24
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 00:41
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 07.01.2025 | 14:08
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 01:24
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 07.01.2025 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA